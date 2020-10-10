Второй раунд дебатов Трампа и Байдена отменили в США

Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые были запланированы на 15 октября, отменены.

Команды политиков не смогли договориться о формате мероприятия.

Ранее сообщалось, что дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате. В свою очередь президент США обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать участие в дебатах. Позже в комиссии заявили, что виртуальный формат отменен не будет.

Последний раз Байден и Трамп выйдут на дебаты 22 октября.