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Второй раунд дебатов Трампа и Байдена отменили в США

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Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые были запланированы на 15 октября, отменены.

Команды политиков не смогли договориться о формате мероприятия.

Ранее сообщалось, что дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате. В свою очередь президент США обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать участие в дебатах. Позже в комиссии заявили, что виртуальный формат отменен не будет.

Последний раз Байден и Трамп выйдут на дебаты 22 октября.

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