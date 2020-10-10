Администрация Трампа подтвердила его участие в мероприятии 10 октября

Американский лидер Дональд Трамп выступит в субботу, 10 октября, на Южной лужайке Белого дома. Об этом свидетельствует график главы государства, который предоставила пресс-служба президентской администрации.

Выступление будет посвящено «мирным протестам за поддержание закона и правопорядка» в стране, отмечается в документе.

По информации телекомпании ABC, Трамп обратится к собравшимся с речью с балкона Белого дома. Это станет его первым публичным выступлением после заражения COVID-19.

«Все участники должны принести с собой маску, и им будет дано указание носить ее на территории комплекса Белого дома», — сказал телеканалу источник, знакомый с планированием мероприятия. Он также добавил, что все пришедшие должны пройти скрининг на коронавирус нового типа. Он будет состоять из проверки температуры и краткого опроса.

9 октября Трамп сдал повторный тест на коронавирус нового типа. Президент отметил, что «находится либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса».

Лечащий врач президента США Шон Конли ранее отмечал, что у Трампа не наблюдается признаков прогрессирования заболевания, вызванного новым коронавирусом. По его мнению, Трамп, по всей видимости, прекратит представлять опасность заражения окружающих коронавирусом в субботу.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.