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Наркотоннели обнаружили на центральном рынке Мехико

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Полиция Мексики провели антинаркотический рейд на центральном рынке Мехико, в результате которого были обнаружены тоннели для поставки запрещенных веществ, а также задержаны семь причастных к наркоторговле. Об этом в субботу, 9 октября, сообщило издание Millenio.

По информации издания, точки продажи наркотиков были обнаружены в киосках, торгующих и бананами, авокадо и папайей.

Отмечается, что правоохранителям удалось избежать вооруженного противостояния, все задержания в местах значительного скопления людей были произведены без единого выстрела.

В середине июня сообщалось, что мексиканские правоохранители конфисковали более 4 т наркотических средств на таможне в Тихуане на границе с США. Всего было изъято 3607 кг марихуаны и 565 кг метамфетамина.

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