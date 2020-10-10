Наркотоннели обнаружили на центральном рынке Мехико

Полиция Мексики провели антинаркотический рейд на центральном рынке Мехико, в результате которого были обнаружены тоннели для поставки запрещенных веществ, а также задержаны семь причастных к наркоторговле. Об этом в субботу, 9 октября, сообщило издание Millenio.

По информации издания, точки продажи наркотиков были обнаружены в киосках, торгующих и бананами, авокадо и папайей.

Отмечается, что правоохранителям удалось избежать вооруженного противостояния, все задержания в местах значительного скопления людей были произведены без единого выстрела.

В середине июня сообщалось, что мексиканские правоохранители конфисковали более 4 т наркотических средств на таможне в Тихуане на границе с США. Всего было изъято 3607 кг марихуаны и 565 кг метамфетамина.