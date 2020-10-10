Facebook заблокировал рекламу «откровенно сексуального» лука

Фотография лука для рекламы небольшого фермерского хозяйства в канадском Сент-Джонсе вызвало недовольство Facebook. Луковицы сорта «валла-валла» показался администраторам соцсети слишком сексуальными. Об этом сообщила телекомпания CBS.

Как рассказал менеджер компании Джексон МакЛин, именно такая причина значилась в уведомлении о блокировке рекламы. В тот момент, признался менеджер, он просто подумал, что это смешно.

«У вас должно быть очень живое воображение, чтобы посмотреть на это и найти что‑то сексуальное. «Откровенно сексуальное», поскольку нет никакой возможности ошибиться и принять это за несексуальное», — пошутил он.

Между тем в Facebook пояснили, что соцсеть использует автоматизированные алгоритмы для выявления откровенного сексуального контента.

«Мы используем автоматизированные технологии, чтобы скрыть обнаженные изображения из наших приложений. Но иногда они не могут отличить луковицу «валла-валла» от… ну, вы понимаете», — резюмировал глава отдела коммуникаций Facebook Canada Мэг Синклер.

После обращения фермеров в соцсеть, реклама лука была восстановлена.

В свою очередь МакЛин в интервью BBC, отметил, за последние несколько дней хозяйство продало лука больше, чем за последние пять лет.