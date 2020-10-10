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Фотография 1900 года испугала пользователей соцсетей

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Участники популярного британского форума для родителей Mumsnet испугались старинной фотографии из-за одной необъяснимой детали.

Одна из пользовательниц разместила черно-белый снимок с работницами льняной фабрики в ирландском Белфасте, сделанный в 1900 году, и предложила остальным найти одну странность на этом фото.

Вскоре участники дискуссии заметили одинокую руку на плече у одной из женщин, запечатленных на фото. При этом за спиной работницы стояла коллега, скрестив руки перед грудью, что опровергает версию о том, что это ее рука.

Загадочное изображение напугало пользователей. Некоторые из них предположили, что снимок является доказательством существования сверхъестественных сил.

«У нас уже достаточно поздно. Собиралась идти спать и теперь увидела это», — написала Rookie93.

А пользовательница под ником cheesymay призналась, что теперь будет засыпать только с включенным светом.

В августе пользователь портала Reddit опубликовал воссозданную в Японию фотографию своего деда, сделанную 73 года назад в Токио. Комментаторов удивило, что сохранился запечатленный на обоих снимках императорский дворец, несмотря на плотную застройку, которая появилась вокруг него за несколько десятилетий.

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