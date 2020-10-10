Попугай устроил шоу и рассмешил пользователей Сети

Зеленый попугай завоевал себе славу в Сети благодаря разыгранному перед хозяевами небольшому спектаклю. Очаровательные выходки птицы покорили пользователей.

На видео пернатый сперва прячется, а потом выглядывает, произнося при этом «Pick a boo» (аналог российского «ку-ку». ― Ред.). Он пытается привлечь внимание своего сидящего напротив собрата. Тот не обращает на друга никакого внимания, несмотря на все его попытки.

30 сентября в парке дикой природы в графстве Линкольншир в Великобритании двух попугаев временно изолировали от посетителей из-за сквернословия.