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Посол рассказал о переговорах Боливии с РФ о поставке вакцины «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций и министерство здравоохранения Боливии начали в субботу, 10 октября, переговоры об импорте российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил посол РФ в этой южноамериканской стране Владимир Спринчан.

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«Российская вакцина безопасна для человека... Страны с более чем 50% населения мира проявили интерес к вакцинации «Спутником V». В 2020-2021 годах более миллиарда человек будут вакцинированы «Спутником V», ― приводит слова дипломата «РИА Новости».

Посол пояснил, что речь идет именно о поставке вакцины, а не закупки препарата для проведения клинических испытаний третьей фазы, которые в настоящее время реализуются в ряде стран.

Ранее, 3 августа, сообщалось о поставках препарата против коронавируса «Авифавира» компанией-разработчиком «Кромис», соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», в семь стран Латинской Америки (Аргентину, Боливию, Гондурас, Парагвай, Сальвадор, Уругвай и Эквадор), а также в ЮАР.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами центра им. Н. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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