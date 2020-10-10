Обвиненный во лжи профессор Гарварда потребовал оплаты судебных издержек

Профессор Гарвардского университета Чарльз Либер, который ранее был обвинен во лжи по поводу своей работы в Китае, а также сокрытии выплат, полученных от китайских властей за исследования, потребовал от университета оплаты судебных издержек. Об этом со ссылкой на судебный иск сообщило издание The Wall Street Journal.

В документе отмечается, что право на возмещение расходов за защиту в суде дает Либеру 30-летняя карьера в университете, за которую он принес Гарварду миллионы долларов в виде грантов и права приблизительно на 50 патентов.

Либер подозревается в сотрудничестве с Уханьским технологическим университетом с 2011 года без ведома Гарвардского университета. Он также, предположительно, участвовал в китайской программе «Тысяча талантов», в рамках которой страна привлекает к китайским проектам иностранцев и поощряет их на «кражу конфиденциальной информации».

При этом Либер получал гранты в размере более $15 млн от Национального института здравоохранения США и министерства обороны с 2008 года, что обязывало его информировать американское правительство о любых финансовых связях с иностранными государствами.

Обвинение утверждало, что Либер делал ложные заявления о своем участии в программе и связи с Уханьским университетом, а в 2018 году заявил следователям, что участвовать в программе его никогда не просили.