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Помпео пообещал в ближайшее время опубликовать письма Клинтон

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Госдепартамент может в скором времени опубликовать письма бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, заявил в пятницу, 9 октября, глава ведомства Майк Помпео в интервью Fox News.

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Отвечая на вопрос, на каком этапе находится расследование в отношении электронной переписки Клинтон, он заявил, что Госдеп готовится опубликовать письма.

«Мы собираемся обнародовать всю эту информацию, чтобы американцы могли увидеть», — сказал Помпео.

Госсекретарь пояснил, что на принадлежащем Клинтон «частном сервере находилась секретная информация, которая никогда не должна была быть там».

Он подчеркнул, что при публикации писем будут учтены интересы национальной безопасности и не будет раскрыта информации, которая может нанести ущерб или угрозу источникам и методам сбора разведданных.

«Мы опубликуем информацию, которую надо опубликовать, и сделаем это так, чтобы защитить источники разведки, которые должны быть защищены», — заверил Помпео.

На вопрос о том, будут ли письма опубликованы до выборов, он сообщил, что публикация готовится «так скоро, насколько возможно».

«Я определенно думаю, что до выборов появится многое», — сообщил Помпео.

Ранее, 7 октября, президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией, а также скандале с электронной почтой Хиллари Клинтон.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность госсекретарем США использовала в служебных целях личную электронную почту. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

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