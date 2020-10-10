Россия в ООН обвинила США в циничной милитаризации космоса

США и другие страны Запада всё больше рассматривают космос в качестве арены боевых действий и цинично прикрывают свою позицию действующими международными соглашениями. Об этом говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН, которое зачитал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский в пятницу, 9 октября.

Дипломат указал на то, что крайне деструктивную роль в данном вопросе играет деятельность, которая нацелена на доминирование и военное превосходство вплоть до тотального господства в космическом пространстве. Полянский также напомнил, что НАТО, США и некоторые страны Запада всё больше рассматривают космос в качестве арены для ведения боевых действий, в том числе наступательного характера, пишет ТАСС.

1 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут в ближайшее время попытаться разместить компоненты оружия в космосе. Он отметил, что в последнее время ситуация в вопросе соглашения по безопасности в космосе обострилась из-за действий Вашингтона.

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал все ведущие космические державы запретить размещение вооружений в космосе. Он указал на необходимость выйти на комплексные договоренности в сфере международной безопасности.

Весной Германия отказалась поддержать российскую инициативу по нераспространению оружия в космосе. Ранее США отказались принять инициативу России и приступили к созданию космических войск.