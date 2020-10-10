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Алиев считает преждевременным обсуждать вопрос миротворцев в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о преждевременности обсуждения вопроса ввода миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, введение миротворцев является одним из основных принципов, разработанных Минской группой ОБСЕ для урегулирования конфликта, однако говорить об этом пока рано, цитирует «Интерфакс-Азербайджан».

9 октября Алиев заявил, что принципы, выработанные Россией, Францией и США по Нагорному Карабаху, должны стать основой урегулирования конфликта.

Ранее в пятницу во время обращения к нации Алиев заявил, что Баку вернет свои земли любыми способами, но хочет сделать это мирным путем и дает Еревану «последний шанс».

В пятницу в Москве начались переговоры по Нагорному Карабаху с участием российской стороны. Они продолжаются уже почти 10 часов. Для этого в столицу России прибыли министры иностранных дел Армении и Азербайджана — Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов. Министров пригласил президент России Владимир Путин. Он призвал остановить столкновения в Карабахе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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