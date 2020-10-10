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Семь человек пострадали в ДТП в Татарстане

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На трассе в Татарстане в результате аварии с участием автомобиля УАЗ пострадали и были доставлены в больницу семь человек. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

ДТП произошло на 928-м км автодороги М-7 «Волга». Водитель автомобиля УАЗ не выбрал безопасную скорость и нарушил правила расположения на проезжей части. В результате машина опрокинулась в кювет.

«В автомобиле находились один водитель и шестеро пассажиров. Все были доставлены в Центральную районную больницу города Елабуги», ― отметили в пресс-службе.

По информации врачей, два человека были отпущены домой после осмотра.

Все находящиеся в автомобиле являются работниками одной компании. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

9 октября один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей в правобережной части Новосибирска. По предварительной информации, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем УАЗ.

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