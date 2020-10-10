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В финале «Ролан Гаррос» сыграют Надаль и Джокович

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится в финале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») с посеянным под вторым номером 12-кратным триумфатором турнира испанцем Рафаэлем Надалем.

Первым в финал вышел Надаль, который в полуфинале встречался с 12-м номером турнира аргентинцем Диего Шварцманом. Счет матча — 6:3,6:3,7:6 (7:0). Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.

В свою очередь Джокович обыграл пятую ракетку турнира грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась почти четыре часа.

Надаль вышел в 13-й финал «Ролан Гаррос» за 16 лет. Каждый раз, когда Рафаэль играл в титульном матче, он побеждал.

Финал турнира состоится 11 октября.

Триумфатором «Ролан Гаррос» в 2019 году стал Надаль.

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