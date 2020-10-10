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Число жертв взрыва мазута на складе в Бейруте увеличилось до четырех

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Число жертв взрыва на складе с горюче-смазочными материалами в жилом квартале Бейрута Тарик-эль-Джедида увеличилось до четырех. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщило ливанское подразделение Красного Креста, передает «РИА Новости».

Ранее телеканала «Аль-Джадид» заявлял о трех погибших, также по его информации ранения получили 50 человек.

На место происшествия работают специальные службы. Военнослужащие ливанской армии и волонтеры гражданской обороны эвакуировали людей из здания склада и из расположенных поблизости домов. Работают медики.

Жители дома, где располагался склад, сообщили, что владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другим данным, на складе хранились бидоны с бензином и резервуар с мазутом.

Специалисты на месте проверяют, находились ли на складе взрывчатые вещества. Точная причина взрыва пока не установлена.

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