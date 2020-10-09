Великобритания решила временно отозвать своего посла в Белоруссии

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон временно отзывает своего посла в Белоруссии для консультаций. Об этом министр написал на своей странице в Twitter в пятницу, 9 октября.

По его словам, такое решение принято «в знак солидарности» с высланными из Минска польскими и литовскими дипломатами.

«Великобритания осуждает решение Белоруссии выслать польских и литовских дипломатов. Совершенно неоправданно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии», — написал Рааб.

Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша отозвала на консультации часть дипломатического персонала из Белоруссии.

Днем ранее стало известно, что Чехия также отозвала своего посла в Белоруссии Томаша Перницкого для консультаций. В этот же день МИД Словакии также объявил об отзыве посла республики в Белоруссии для консультаций.

Накануне своего посла отозвала Латвия. До этого, 5 октября, стало известно, что Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь.

2 октября МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике до 18 и 14 дипломатов соответственно. В Вильнюсе следовать этому указанию отказались. В ответ в белорусском ведомстве назвали свое требование обязательным.

Кроме того, Минск заявил об отзыве с 5 октября своих послов в Польше и Литве для консультаций.