Прямой эфир
Сюжет:

Врач назвал опасные при пандемии коронавируса продукты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период пандемии коронавируса нового типа очень важно поддерживать иммунитет, а следовательно, необходимо отказаться или снизить потребление некоторых продуктов, в частности, фастфуда, консервов и жареной пищи. Об этом в пятницу, 9 октября, в беседе с «РИА Новости» рассказала врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

Страхи и риски: как будет развиваться ситуация с COVID-19 в России
Пик вспышки коронавируса еще не пройден, считают ученые

«От консервов в принципе нужно отказаться ― такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда», ― отметила специалист.

Также для поддержания иммунитета, подчеркнула эпидемиолог, очень важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которыми богаты овощи и салатная зелень.

Пожилым людям, для которых коронавирусная инфекция представляет особую опасность, надо потреблять достаточное количество белка, витаминов. Часто есть красное мясо Ненастина не рекомендовала, но раз в неделю оно должно присутствовать в меню.

Однако эксперт подчеркнула, что усилить иммунитет лишь продуктами нельзя, нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов.

Ранее врач и телеведущий Сергей Малоземов отметил, что рост заболеваемости коронавирусом может быть связан среди прочего и с недостатком осенью витамина D.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020