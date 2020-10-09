Врач назвал опасные при пандемии коронавируса продукты

В период пандемии коронавируса нового типа очень важно поддерживать иммунитет, а следовательно, необходимо отказаться или снизить потребление некоторых продуктов, в частности, фастфуда, консервов и жареной пищи. Об этом в пятницу, 9 октября, в беседе с «РИА Новости» рассказала врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

«От консервов в принципе нужно отказаться ― такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда», ― отметила специалист.

Также для поддержания иммунитета, подчеркнула эпидемиолог, очень важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которыми богаты овощи и салатная зелень.

Пожилым людям, для которых коронавирусная инфекция представляет особую опасность, надо потреблять достаточное количество белка, витаминов. Часто есть красное мясо Ненастина не рекомендовала, но раз в неделю оно должно присутствовать в меню.

Однако эксперт подчеркнула, что усилить иммунитет лишь продуктами нельзя, нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов.

Ранее врач и телеведущий Сергей Малоземов отметил, что рост заболеваемости коронавирусом может быть связан среди прочего и с недостатком осенью витамина D.