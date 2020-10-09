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Гассиев продемонстрировал физическую форму перед боем с Джонсоном

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Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев показал подготовку к бою за титул WBA International против американского спортсмена Кевина Джонсона.

Видео с тренировки Гассиев опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram в пятницу, 9 октября. На кадрах спортсмен жонглирует специальными набивными мячами для силовых упражнений — волболами.

Ранее в пятницу Гассиев заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.

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