Прямой эфир

В жилом квартале Бейрута взорвался резервуар с мазутом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ливане в жилом квартале Бейрута Тарик-эль-Джедида взорвался резервуар с мазутом. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает ТАСС.

В результате взрыва вспыхнул сильный пожар. На место происшествия прибыли специальные службы. Военнослужащие ливанской армии и волонтеры гражданской обороны эвакуировали людей из здания склада и из расположенных поблизости домов. Работают медики.

«Это был настоящий апокалипсис»
В Бейруте произошел мощный взрыв. Погибло свыше сотни человек, тела продолжают извлекать из-под обломков — монологи очевидцев

По информации ливанского телеканала «Аль-Джадид», три человека погибли, 50 ранены. Многие из пострадавших отравились углекислым газом. Ранее сообщалось о двух погибших в результате взрыва.

Жители дома, где располагался склад, сообщили телеканалу, что владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другим данным, на складе хранились бидоны с бензином и резервуар с мазутом.

Специалисты на месте проверяют, находились ли на складе взрывчатые вещества. Точная причина взрыва пока не установлена.

4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошел взрыв. По официальной версии властей, сдетонировали около 2750 т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад.

В результате обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. В том числе пострадало здание посольства России в Ливане, где выбило стекла. По последним данным, при взрыве погибли более 150 человек, пострадали свыше 6 тыс. Из-за взрыва полностью или частично разрушилось порядка 4 тыс. зданий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020