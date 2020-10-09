В жилом квартале Бейрута взорвался резервуар с мазутом

В Ливане в жилом квартале Бейрута Тарик-эль-Джедида взорвался резервуар с мазутом. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает ТАСС.

В результате взрыва вспыхнул сильный пожар. На место происшествия прибыли специальные службы. Военнослужащие ливанской армии и волонтеры гражданской обороны эвакуировали людей из здания склада и из расположенных поблизости домов. Работают медики.

По информации ливанского телеканала «Аль-Джадид», три человека погибли, 50 ранены. Многие из пострадавших отравились углекислым газом. Ранее сообщалось о двух погибших в результате взрыва.

Жители дома, где располагался склад, сообщили телеканалу, что владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другим данным, на складе хранились бидоны с бензином и резервуар с мазутом.

Специалисты на месте проверяют, находились ли на складе взрывчатые вещества. Точная причина взрыва пока не установлена.

4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошел взрыв. По официальной версии властей, сдетонировали около 2750 т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад.

В результате обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. В том числе пострадало здание посольства России в Ливане, где выбило стекла. По последним данным, при взрыве погибли более 150 человек, пострадали свыше 6 тыс. Из-за взрыва полностью или частично разрушилось порядка 4 тыс. зданий.