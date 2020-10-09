«Зенит» обыграл «Барселону» в матче чемпионата баскетбольной Евролиги

Санкт-Петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл испанскую «Барселону» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги со счетом 74:70.

Как пишет ТАСС, самыми результативными игроками встречи стали американские баскетболисты «Зенита» Билли Бэрон и Алекс Пойтресс, набравшие по 16 очков.

При этом Пойтресс также оформил дабл-дабл, записав на свой счет 11 подборов. Также сообщается, что в составе испанцев Никола Миротич набрал 14 очков.

Баскетбольный «Зенит» начал новый розыгрыш баскетбольной Евролиги с выездной победы над одним из фаворитов сезона — турецким «Анадолу» (73:69). Это уже четвертая победа подряд подопечных Хавьера Паскуаля с учетом Единой лиги.

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