Прямой эфир

«Зенит» обыграл «Барселону» в матче чемпионата баскетбольной Евролиги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкт-Петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл испанскую «Барселону» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги со счетом 74:70.

Гадание на «Руне»: чего ждать от нового сезона Суперлиги-1
Основную конкуренцию столичному клубу в баскетбольном турнире составят «Самара», «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК»

Как пишет ТАСС, самыми результативными игроками встречи стали американские баскетболисты «Зенита» Билли Бэрон и Алекс Пойтресс, набравшие по 16 очков.

При этом Пойтресс также оформил дабл-дабл, записав на свой счет 11 подборов. Также сообщается, что в составе испанцев Никола Миротич набрал 14 очков.

Баскетбольный «Зенит» начал новый розыгрыш баскетбольной Евролиги с выездной победы над одним из фаворитов сезона — турецким «Анадолу» (73:69). Это уже четвертая победа подряд подопечных Хавьера Паскуаля с учетом Единой лиги.

Летом сине-бело-голубые не только здорово укрепили состав, но и сделали мощное усиление своего административного аппарата, заключив контракт с 56-летним Маносом Пападопулосом. О смене работы, трансферной кампании и целях на ближайший сезон он рассказал в интервью «Известиям».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020