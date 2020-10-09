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В Петербурге продлили введенные из-за COVID-19 меры до 29 ноября

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Власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить меры, введенные из-за распространения кopонавирусной инфекции, до 29 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Бeглoв, сообщается на сайте городской администрации в пятницу, 9 октября.

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«Губернатор Александр Бeглoв подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой кopонавирусной инфекции (COVID-19)», — отмечается в сообщении.

Так, выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста будут продлены до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ. Эти изменения позволят исключить одновременное массовое обращение граждан за продлением ежемесячных выплат и сократить риск распространения COVID-19.

Для обеспечения безопасности детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, продолжится предоставление им социальных услуг в полустационарной форме в учреждениях социального обслуживания.

Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо соблюдать стандарты безопасной деятельности и получать QR-коды, которые могут быть аннулированы в случае невыполнения указанных требований или представления недостоверных сведений при его получении.

Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле города поручено сообщать об этом организациям и индивидуальным предпринимателям.

Инфографика

Сейчас в Петербурге действует масочный режим в общественных местах, в транспорте. С ограничениями открыты кафе, рестораны, фитнес-центры и бассейны.

По данным оперштаба на 9 октября, в Петербурге выявлено 8 932 случаев коронавируса, скончались 100 пациентов, выздоровели — 5 755.

Ранее, 6 октября, президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в стране еще не отступила, но государство готово к любому развитию событий. За день до этого глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что россияне могут избежать второй волны распространения этого вируса, если будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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