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Глава МИД Белоруссии указал на бесперспективность санкций ЕС

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили состояние и перспективы отношений Белоруссии и ЕС. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

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Макей в разговоре подчеркнул бесперспективность санкций и контр-продуктивность санкционных подходов для развития отношений. При этом, по его словам, сокращение числа дипломатов Польши и Литвы является исключительно ответной мерой и никоим образом не направленной против Европейского союза или на сворачивание диалога. Причина таких действий властей государства вызваны, отметил дипломат, «особой негативной ролью», которую руководство указанных стран решило играть в отношении Белоруссии.

Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.

9 октября заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сен заявил, что Польша отозвала на консультации часть дипломатического персонала из Белоруссии.

Днем ранее стало известно, что Чехия также отозвала своего посла в Белоруссии Томаша Перницкого для консультаций. В этот же день МИД Словакии также объявил об отзыве посла республики в Белоруссии для консультаций.

Накануне своего посла отозвала Латвия. До этого, 5 октября, стало известно, что Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь.

2 октября МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике до 18 и 14 дипломатов соответственно. В Вильнюсе следовать этому указанию отказались. В ответ в белорусском ведомстве назвали свое требование обязательным.

Кроме того, Минск заявил об отзыве с 5 октября своих послов в Польше и Литве для консультаций.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, в соответствии с которыми с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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