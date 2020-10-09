Новый детсад на 80 мест открылся в Липецкой области

В райцентре Измалково в Липецкой области открыли новый детский сад, рассчитанный на 80 мест. Строительство велось в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», которая была разработана Минсельхозом России.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, в дошкольном учреждении разместили музыкальный и спортивный залы, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психолога, современный пищеблок и помещения для четырех групп. В каждой групповой ячейке оборудованы игровые, спальни, раздевалки и туалетные комнаты, пишет LipetskMedia.

Стоимость строительства составила 101 млн рублей. Из них 38,5 выделил федеральный бюджет и 58,2 млн рублей – областной. Местные жители привлекли 3,9 млн рублей на оборудование, мебель и другие необходимые предметы.

Губернатор региона Игорь Артамонов отмечает, что властям предстоит еще много работы по улучшению жизни в крупных городах и глубинке. Работы в этом направлении продолжаются.