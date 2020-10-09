Террористы «Джебхат ан-Нусры» совершили 15 обстрелов в Идлибе

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили за минувшие сутки 15 обстрелов в Идлибе. Об этом сообщил в пятницу, 9 октября, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов не зарегистрировано.

В сентябре в Дамаск с визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Это первый его визит в Сирию с февраля 2012 года. По итогам переговоров глава МИД РФ заявил, что сохраняющиеся в Сирийской Арабской Республике очаги террористов будут полностью ликвидированы. Стороны констатировали, что ситуация «на земле» в республике стабилизировалась.