Вертолетная площадка санавиации открылась в Таре

В Таре (Омская область) открылась вертолетная площадка санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В четверг, 8 октября, из отделения в Таре начались вылеты санитарной авиации территориального Центра медицины катастроф. Сотрудники уже совершили два вылета с эвакуацией пациентов из райцентра Муромцевского района в Тару и Омск, пишет ИА «Город55».

Как рассказала министр здравоохранения Ирина Солдатова, возможность транспортировки пациентов в тяжелом состоянии появилась в рамках нацпроекта «Здравоохранения» и поддержке губернатора Александра Буркова.

Ранее в октябре услуги санитарной авиации появились в Калужской области. По словам министра здравоохранения региона Алана Цкаева, 1 и 4 октября вертолеты уже доставили в калужские больницы пациентов из Козельского района, Хвастовичей и Тарусы. Медицинские рейсы выполняют вертолеты «Ансат» компании «Русские вертолетные системы».