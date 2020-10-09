Собянин назвал следующую неделю решающей в ситуации с коронавирусом

Следующая неделя станет решающей в ситуации с распространением коронавируса в Москве. Об этом в пятницу, 9 октября, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», ― говорится в сообщении.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что за прошедшую неделю загрузка столичного метро снизилась лишь на 10–11% по сравнению с сентябрем, чего недостаточно для снижения роста заболеваемости, пишет «Газета.ru».

Ранее в этот день мэр Москвы заявил, что в столице пока ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавирусной инфекции, подчеркнув, что это «самый последний шаг».

Градоначальник назвал вынужденными принятые ранее ограничительные меры: приостановка с 9 октября действия социальных карт школьников и пенсионеров, перевод школ на двухнедельные осенние каникулы, введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний. Контролировать перевод на удаленку будет Объединение административно-технических инспекций города Москвы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

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