Пропавшая под Тверью десятилетняя девочка нашлась живой

Пропавшую в Конаковском районе Тверской области десятилетнюю девочку нашли живой. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте регионального отделения Следственного комитета России в пятницу, 9 октября.

«Малолетняя была обнаружена в одном из домов населенного пункта у знакомой местной жительницы. В ближайшее время следователем Следственного комитета будут установлены все обстоятельства ее безвестного отсутствия», — отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу в СК сообщали, что девочка 2010 года рождения ушла 7 октября из дома, расположенного в деревне 1-е Мая Конаковского района, и не вернулась.

По факту пропажи ребенка ведомство организовало поисковые мероприятия и доследственную проверку. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.