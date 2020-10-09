Снегоуборочную технику подготовили к зимнему сезону в Тюмени

На улицах Тюмени с 15 октября официально стартует зимний сезон. Подрядные организации уже подготовили всю необходимую технику, сообщает городская администрация.

Как рассказал директор «Дорстрой» Евгений Лейс, подготовка к зиме стартовала месяц назад. За это время было проведено техобслуживание транспорта, а с 10 октября начнется отработка маршрутов, пишет портал «Наш город».

По словам Лейса, ежедневно на обслуживание Калининского округа будут направлять от 18 до 25 спецмашин. Площадь обслуживаемой территории составляет более 4,8 млн кв. м.

7 октября в работу было выведено 130 покрашенных и подготовленных для зимы машин. Среди них снегопогрузчики и трактора.

8 октября штормовое предупреждение объявили на территории ЯНАО. В регионе прогнозируют сильный ветер и понижение температуры до -6 градусов в течение нескольких дней.