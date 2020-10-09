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Эксперты составили портрет посетителей московских баров

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Чаще всего бары в Москве посещали в августе-сентябре мужчины (57% против 43% женщин) в возрасте 25–35 лет. Об этом говорится в сообщении компании Hot-WiFi, которое поступило в «Известия» в пятницу, 9 октября.

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Эксперты проанализировали посещаемость в пятницу и выходные дни популярных баров в российской столице за указанные два месяца. Собранные данные Hot-WiFi выгрузила на площадку «Яндекс.Аудитории», чтобы посмотреть усредненный портрет посетителя баров.

В целом аудитория посетителей выбранных баров интересуется темой IT, здоровья и красоты.

«Также высокий показатель отношения к категории путешественников и студентов», — отмечается в сообщении.

С конца июня возобновилась работа ресторанов и кафе в Москве. Однако сейчас они должны соблюдать ряд профилактических мер: дистанцию минимум 1,5 м между столиками, иметь дозаторы антисептика на входе или антисептические салфетки, контролировать температуру, а сотрудники обязаны носить маски.

Как заявил ранее в пятницу первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, в Москве не рассматривается вопрос о закрытии баров, ночных клубов, караоке и непродовольственных магазинов.

Чиновник добавил, что на следующей неделе власти города примут дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19 в московских барах и ночных клубах.

Также в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что власти города не зафиксировали улучшения ситуации с распространением коронавируса на прошедшей неделе. Градоначальник считает, что следующая неделя станет решающей.

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