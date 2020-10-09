Прямой эфир

Мобильный ФАП появился в одной из районных больниц Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сосновская центральная районная больница Тамбовской области получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает региональное управление здравоохранения региона.

Мобильный ФАП работает на базе автомобиля ГАЗ. В нем обустроено несколько раздельных секций с современным оборудованием, в том числе для оказания первой медицинской помощи, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В Сосновской ЦРБ рассказали, что с помощью техники медработники будут выезжать в села с малой численностью населения. Таким образом своевременную помощь смогут получать жители самых отдаленных деревень и поселков.

Отмечается, что в мобильном пункте проводить процедуры можно будет круглогодично, поскольку он имеет автономное водо- и электроснабжение, а также систему кондиционирования и обогрева.

24 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что плановая медицинская помощь, которая была временно прекращена в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, возвращена в полном объеме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020