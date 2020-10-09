Мобильный ФАП появился в одной из районных больниц Тамбовской области

Сосновская центральная районная больница Тамбовской области получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает региональное управление здравоохранения региона.

Мобильный ФАП работает на базе автомобиля ГАЗ. В нем обустроено несколько раздельных секций с современным оборудованием, в том числе для оказания первой медицинской помощи, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В Сосновской ЦРБ рассказали, что с помощью техники медработники будут выезжать в села с малой численностью населения. Таким образом своевременную помощь смогут получать жители самых отдаленных деревень и поселков.

Отмечается, что в мобильном пункте проводить процедуры можно будет круглогодично, поскольку он имеет автономное водо- и электроснабжение, а также систему кондиционирования и обогрева.

24 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что плановая медицинская помощь, которая была временно прекращена в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, возвращена в полном объеме.