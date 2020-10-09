Лукашенко заявил о выдаче Тихановской $15 тыс. из бюджета Белоруссии

Власти Белоруссии дали экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской $15 тыс. из бюджета при ее выезде в Литву. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли $15 тыс. и отдали ей», ― цитирует его агентство «БелТА».

Также Лукашенко подчеркнул, что она «плакала на шее» и благодарила.

Ранее 7 октября стало известно, что Тихановскую МВД России объявило в межгосударственный розыск. Подчеркивалось, что разыскивается она по статье УК. Однако на следующий день в ведомстве опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в отношении экс-кандидата в президенты республики.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, в соответствии с которыми с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

Сама бывший кандидат в президенты республики после выборов покинула Белоруссию и перебралась в Литву. Вместе с тем она заявила, что готова стать национальным лидером для своей страны.