Стрелявшего по машине экс-президента Киргизии Атамбаева сняли на видео

Участника митинга в центре Бишкека, который стрелял, предположительно, по машине бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сняли на видео. Ролик со ссылкой на Telegram-каналы 9 октября опубликовал телеканал РЕН ТВ.

О покушении на Атамбаева стало известно ранее в этот день. Его советница Кундуз Жолдубаева выложила видео, на котором экс-президент показывает следы от пуль на своем автомобиле, в котором он находился во время обстрела. По его словам, это были не резиновые, а боевые патроны.

До этого 9 октября бывший глава Киргизии выступил перед своими сторонниками, заявив, что во время митингов в пятницу в Бишкеке возможны провокации. По его словам, об этом его предупредили. После завершения выступления толпа его сторонников двинулась в сторону центральной площади Ала-Тоо. Неподалеку от площади уже находились сторонники нового, назначенного парламентом премьера Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября митингующие освободили из тюрьмы.

В ходе митингов на Ала-Тоо произошли столкновения между сторонниками политиков, в том числе была слышна стрельба, сообщалось о камнях и бутылках, которыми бросались друг в друга демонстранты.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» 7 октября заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

Самопровозглашенные активисты продолжают захватывать районные и областные административные учреждения. В то же время в столице страны ситуция нормализуется. Силовые структуры взяли контроль над городом 7 октября после того, как был избран Жапаров и спикер парламента — Мыктыбек Абдылдаев.