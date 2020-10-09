В Минобороны России назвали число вылечившихся от COVID-19 военных

Более 12 тыс. российских военных вылечились от коронавируса. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в Минобороны страны.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 54 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 12 293», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в ведомстве добавили, что среди гражданского персонала количество вылечившихся достигло 1538 человек.

Накануне помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что ведомство рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавируса, а также отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта.

Кроме того, в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. В Кремле призвали россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

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