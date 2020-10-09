Алиев подтвердил приверженность принципам США, России и Франции по Карабаху

Принципы, выработанные Россией, Францией и США по Нагорному Карабаху, должны стать основой урегулирования. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в передаче «The Connect World» на телеканале CNN в пятницу, 9 октября.

Алиев отметил, что Баку — сторонник «мирных переговоров». По его словам, Азербайджан является «конструктивным партнером» в переговорах.

«Мы считаем, что выработанные США, Россией и Францией принципы должны стать основой для урегулирования конфликта», — приводит слова Алиева «РИА Новости».

Азербайджанский лидер выразил мнение, что Минская группа ОБСЕ уже 28 лет «ведет пассивную деятельность» и это посредничество «ни к чему не привело».

«Это посредничество привело к тому, что сегодня происходит. Это посредничество оказалось недостаточным для того, чтобы Армения покинула не принадлежащие ей территории», — добавил президент.

Ранее в пятницу во время обращения к нации Алиев заявил, что Баку вернет свои земли любыми способами, но хочет сделать это мирным путем и дает Еревану «последний шанс».

В пятницу в Москве завершились переговоры по Нагорному Карабаху с участием российской стороны. Для этого в столицу России прибыли министры иностранных дел Армении и Азербайджана — Зограеб Мнацаканяян и Джейхун Байрамов. Министров пригласил президент России Владимир Путин. Он призвал остановить столкновения в Карабахе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.