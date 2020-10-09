Власти Москвы опровергли блокировку карт не входящим в группу риска сотрудникам

Сотрудникам компаний, которые работают удаленно и не входят в группу риска по заболеваемости коронавирусом, не будут блокировать транспортные карты. Об этом в пятницу, 9 октября, заявили «РИА Новости» в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

«С 9 октября временно приостановлена возможность бесплатного и льготного проезда для школьников, граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Если человек не относится к этим категориям, он по-прежнему сможет проехать в транспорте по карте москвича», ― рассказали агентству.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавирусной инфекции, подчеркнув, что это «самый последний шаг».

Градоначальник назвал вынужденными принятые ранее ограничительные меры: приостановка действия социальных карт школьников и пенсионеров, перевод школ на двухнедельные осенние каникулы, введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний. Контролировать перевод на удаленку будет объединение административно-технических инспекций города Москвы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

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