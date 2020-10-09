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Театры Бродвея останутся закрытыми до мая 2021 года

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Бродвейские театры в Нью-Йорке не будут работать до 30 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ассоциации «Бродвейская Лига» в пятницу, 9 октября.

«Лига будет предоставлять общественности обновления по мере поступления дополнительной информации», — отмечается в сообщении.

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В сообщении приводятся слова президента лиги Шарлотты Сен-Мартен, по словам которой на Бродвее трудятся около 97 тыс. человек, для которых эта работа — источник существования.

«Бродвей ежегодно приносит городу доход в $14,8 млрд. Поэтому мы собираемся восстановить показы, как только это станет возможно. Сейчас работаем со множеством партнеров для того, чтобы поддержать индустрию», — сказала Сен-Мартен.

По ее словам, те, кто купил билеты на шоу до 30 мая, могут их обменять или вернуть.

Бродвейские театры перестали работать 12 марта из-за пандемии коронавируса. На тот момент там действовала 31 постановка, в том числе было запланировано восемь новых шоу. Еще восемь постановок готовились к запуску весной.

Ранее 7 октября губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо анонсировал новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Отмечалось, что новые правила вступят в силу не позднее 9 октября и коснутся частей Бруклина и Квинса в Нью-Йорке, районов округов Ориндж и Рокленд в долине Гудзона и района в округе Бингемтон на юге штата.

«Речь идет о защите людей и спасении жизней», — приводит агентство Associated Press слова Куомо с пресс-конференции в Олбани.

По словам губернатора, штат, как и весной, будет разбит на несколько зон — красные, оранжевые и желтые. В «красных» зонах школы и учебные заведения перейдут на дистанционное обучение, продолжат работу только основные предприятия и торговые точки (продовольственные магазины и аптеки), молитвенные дома смогут принимать не более 10 человек одновременно, а рестораны смогут предлагать еду только на вынос.

По данным сайта Worldometer на 9 августа, в США за весь период эпидемии насчитывается более 7,8 млн случаев коронавируса. Штат Нью-Йорк на четвертом месте по заболеваемости в стране, всего там выявлено более 505 тыс. случаев этой инфекции.

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