Почти 200 семей получили выплаты после взрывов боеприпасов под Рязанью

Почти 200 семей, которые были признаны пострадавшими от взрывов боеприпасов из-за пожара на складе в Рязанской области, получили выплаты. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На неотложные нужды деньги в сумме 10 тыс. рублей получили 187 семей (общая сумма на 1,87 млн рублей). По 141 заявлению деньги в понедельник будут направлены через кредитные организации», ― говорится в сообщении.

Власти Рязанской области накануне заявили, что эвакуированным гражданам предоставят материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тыс. рублей, напоминает агентство.

Ранее в этот день стало известно, что пожар на арсенале в Рязанской области полностью потушен.

Возгорание на складе боеприпасов под Рязанью началось 7 октября, он сопровождался взрывами. В пресс-службе Западного военного округа отмечали, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. В районной администрации допускают, что причиной мог стать человеческий фактор.

К тушению очагов пожаров на открытых площадках хранения военных складов были привлечены бронированные роботы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов распорядился отменить режим ЧС на территории Скопинского и Ряжского муниципальных районов, где произошли взрывы на территории воинской части.