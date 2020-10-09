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Исполнилось 80 лет со дня рождения Джона Леннона

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Воображение Джона Леннона. Он мечтал о том, что однажды исчезнут границы между странами. Считал, что быть гением — пытка, и пустил в свою постель весь мир. 9 октября — день рождения одного из величайших музыкантов, активистов и мечтателей — Джона Уинстона Леннона.

Всю свою недолгую жизнь Джон Леннон был не такой как все. Вместо того чтобы считать на уроке математики, он рисовал карикатуры на одноклассников и учителей. Самое бунтарское из всех направлений музыки — рок-н-ролл — Леннон и его коллеги по The Beatles исполняли в строгих костюмах, словно они на приеме у королевы.

Джон и Пол основали самую популярную группу в истории музыки. И в итоге, во многом стараниями Леннона, The Beatles распались. Мятежному гению в круглых очках не хватало свободы.

Музыкант, актер, семьянин, активист, политик, «голос мира». Джону Леннону было тесно в любой роли и в любых границах. Творчество в The Beatles и сольная карьера — два разных Леннона. Вне рамок ливерпульской четверки Джон писал, о чем хотел. Imagine — главная композиция. И в ней всё его творчество.

Джон Леннон умудрялся примирить любые противоположности. Может быть, поэтому весь мир был для него одной большой мечтой.

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