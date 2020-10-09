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Блогер Ида Галич рассказала о своем заболевании коронавирусом

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Блогер Ида Галич рассказала в сториз в Instagram 9 августа, что она и ее муж заболели коронавирусом.

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По словам девушки, в поликлинике она провела несколько часов, чтобы уточнить, действительно ли у нее COVID-19. После теста она прождала терапевта пять часов, в то время как другие медики отговаривали пациентов оставаться в медицинском учреждении из-за большого числа зараженных.

Галич также выразила сожаление, из-за того что в сложной ситуации оказалась не только она, но и пожилые люди. Также она пожалела медработников, которые сражаются за здоровье своих пациентов.

По данным оперштаба на 9 октября, В России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 1 272 238 случаев заражения этой инфекцией в 85 регионах. Вылечился 1 009 421 человек, зарегистрировано 22 257 случаев летального исхода.

Ранее, 7 октября, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что у него нашли коронавирус. Он рассказал, что начал соблюдать домашний режим, но его работоспособность сохраняется.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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