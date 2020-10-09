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Путин наградил школьника из Томской области медалью «За отвагу на пожаре»

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Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» школьника из Томской области, который заслонил от огня своего младшего брата и получил ожоги. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в МЧС России.

Как отметили в министерстве, в конце 2018 года из-за взрыва газового баллона в селе Итатка Томской области загорелся дом семьи Фроловых. В результате пожара вся семья — родители и трое детей — сильно пострадала, а 11-летний старший сын Николай заслонил от огня брата и получил ожоги более чем 75% тела.

«Год назад губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил семье Фроловых ключи от трехкомнатной квартиры в селе Томском, а также направил ходатайство о награждении мальчика государственной наградой. Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 575 учащийся Итатской средней общеобразовательной школы Томского района Николай Фролов награжден медалью «За отвагу на пожаре», — говорится в публикации.

Николай Фролов продолжает восстанавливаться после лечения, сейчас он находится на домашнем обучении, добавили в МЧС.

30 сентября сообщалось, что в Тюмени трое детей получили глубокие ожоги в результате серьезного пожара. Еще один ребенок скончался. В момент возгорания дети находились дома одни.

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