Путин наградил школьника из Томской области медалью «За отвагу на пожаре»

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» школьника из Томской области, который заслонил от огня своего младшего брата и получил ожоги. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в МЧС России.

Как отметили в министерстве, в конце 2018 года из-за взрыва газового баллона в селе Итатка Томской области загорелся дом семьи Фроловых. В результате пожара вся семья — родители и трое детей — сильно пострадала, а 11-летний старший сын Николай заслонил от огня брата и получил ожоги более чем 75% тела.

«Год назад губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил семье Фроловых ключи от трехкомнатной квартиры в селе Томском, а также направил ходатайство о награждении мальчика государственной наградой. Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 575 учащийся Итатской средней общеобразовательной школы Томского района Николай Фролов награжден медалью «За отвагу на пожаре», — говорится в публикации.

Николай Фролов продолжает восстанавливаться после лечения, сейчас он находится на домашнем обучении, добавили в МЧС.

30 сентября сообщалось, что в Тюмени трое детей получили глубокие ожоги в результате серьезного пожара. Еще один ребенок скончался. В момент возгорания дети находились дома одни.