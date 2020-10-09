Суточное число заражений COVID-19 в Италии приблизилось к пиковым значениям весны

Число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки вновь выросло и приблизилось к показателям на пике пандемии весной. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, за последние сутки выявлено 5372 новых инфицированных.

Ранее в пятницу сообщалось, что правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид из-за распространения коронавирусной инфекции.

С середины сентября Европа начала возвращать ограничения на фоне новой волны коронавируса. Так, с 14 сентября в Англии вступило в силу «правило шести». Собрания более шести человек, кроме рабочих встреч, запрещены. В некоторых регионах Франции также ужесточили меры безопасности: собираться компаниями более 10 человек нельзя. А в Германии отменили карнавальный сезон, традиционно проводившийся в ноябре.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уверены, что ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе связано с несоблюдением мер защиты от коронавируса.

По данным Worldometer на 9 октября, в мире выявлено 36,8 млн случаев коронавирусной инфекции, из которых больше миллиона летальных. Всего с начала пандемии в мире выздоровели свыше 27,6 млн пациентов с COVID-19.