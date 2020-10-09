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В Новгородской области обязали носить маски в общественном транспорте

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В Новгородской области власти обязали людей носить маски в общественном транспорте. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает пресс-служба областной администрации.

Губернатор региона Андрей Никитин внес соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

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«Ношение гражданами масок и респираторов в общественном транспорте в настоящее время является обязательным условием при осуществлении транспортных перевозок на всех видах транспорта на территории Новгородской области», — цитирует заявление RT.

При этом всех работающих граждан старше 65 лет в обязательном порядке переводят на удаленную работу, уточняет REGNUM.

7 октября областные власти поручили усилить контроль за ношением масок в магазинах.

По данным оперштаба, в России за последние сутки выявлено 12 126 новых случаев коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при дальнейшем увеличении прироста числа новых случаев COVID-19 в стране федеральный оперштаб может принять дополнительные меры.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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