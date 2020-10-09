Боксер Лебедев прокомментировал возвращение Гассиева на ринг

Чемпион мира по версии IBF Денис Лебедев считает, что среди прочих преимуществ у российского боксера Мурата Гассиева перед его соперником американцем Кевином Джонсоном есть «молодость и сила».

«Произойти может что угодно, ведь это супертяжелый вес. У Мурата [Гассиева] был большой простой, но у него молодость, у него сила. Будет Мурат в хорошей форме — всё может закончиться быстро», — рассказал Лебедев телеканалу РЕН ТВ в пятницу, 9 октября.

В свою очередь, тренер, постановщик трюков, комментатор, ведущий, эксперт по боевым искусствам Эльдар Кенкерли заявил телеканалу, что зрелищность предстоящего боя Гассиева состоит в том, что «Джонсон достаточно крепкий боксер», и это было показано в бою с Виталием Кличко. «Будем надеяться на хороший поединок», — добавил эксперт.

Боец смешанных единоборств Артем Тарасов считает, что в этом непростом поединке, скорее всего, победит россиянин. «Думаю, что 60 на 40 победит Гассиев, не буду говорить точно, в каком раунде, будет либо нокаут, либо технический нокаут. Потому что мотивации больше, родные стены дадут о себе знать. Ну и болельщики, которые будет его поддерживать, а Джонсон приезжает в другую страну, здесь нет его фанатов», — сказал он.

Ранее в пятницу Гассиев заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте «затянулась», он не выступал «больше двух лет»

Спортсмен отметил опытность Джонсон, добавив, что относится к нему «очень серьезно». Однако россиянин выразил надежду, что покажет «красивый бой» 31 октября, отметив, что претендентов «рассудит ринг».

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.

Мурат Гассиев — дважды чемпион мира по версиям IBF и WBA и финалист всемирной боксерской суперсерии. На его счету 26 побед на профессиональном ринге. Дебют спортсмена в тяжелом весе несколько раз откладывался.

У Джонсона 35 побед, 17 поражений и одна ничья.​​​​​​