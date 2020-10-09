В США объяснили заинтересованность западных разведок в Навальном

Деятельность российского блогера Алексея Навального может осуществляться в интересах западных спецслужб. К такому выводу пришло американское интернет-издание The Greanville Post.

«Если просто взглянуть на факты, то утверждение о том, что ЦРУ и другие западные разведывательные службы используют его (Навального. — Ред.) деятельность, никоим образом не выглядит как преувеличение», — говорится в статье.

Издание отмечает, что недавнее недоказанное обвинение в отравлении Навального в адрес российских властей прозвучало на финальном этапе реализации проекта «Северный поток – 2»: в тот момент, когда Германия хотела существенно увеличить поставки природного газа из России, чем еще больше укрепила свои экономические отношения с ней.

«Белый дом вполне открыто заявляет о своем стремлении к «энергетическому доминированию». Вашингтон хочет, чтобы немцы закупали природный газ у американских фрекинговых и энергетических компаний, а не у своих российских соседей», — поясняет автор статьи.

Он также добавил, что деятельность Навального напоминает о диссидентах, которые западные спецслужбы использовали во времена холодной войны для дестабилизации ситуации в разных странах мира.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

8 октября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что в ситуации с Навальным создается впечатление, что существует сценарий, предусматривающий отравление блогера в России с обязательной причастностью спецслужб.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.