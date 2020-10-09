Ереван опроверг заявление Алиева о взятии под контроль Гадрута в НКР

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в пятницу опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии населенного пункта Гадрут в Нагорном Карабахе.

«Я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян», — написал Ованнисян на своей странице в Facebook 9 октября.

Ранее в пятницу во время обращения к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль ряд населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). По словам политика, это поселок Гадрут, а также села Чайлы, Йухары Гюзляк, Гозляк, Горазизли, Гышлаг, Гарачайлы, Афандиляр, Сулейманлы и Сур.

Азербайджанский лидер добавил, что Баку вернет свои земли любыми способами, но хочет сделать это мирным путем и дает Еревану «последний шанс».

Ранее в этот же день в Баку сообщили, что с начала обострения конфликта в Карабахе погиб 31 мирный житель Азербайджана, еще 160 были ранены.

В минобороны Армении заявили, что в НКР погибли еще 26 военных. Ованнисян опубликовал их имена в Facebook.

Ранее, 7 октября, Алиев заявил, что с начала обострения конфликта армянские силы повредили или полностью разрушили около 900 домов на территории Азербайджана.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Турция оказывает Азербайджану военную помощь. Анкара и Баку опровергают эти сообщения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.