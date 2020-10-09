Боксер Гассиев заявил о планах показать «красивый бой»

Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что сделает всё, чтобы показать красивый бой 31 октября, но претендентов «рассудит ринг». Об этом спортсмен рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ в пятницу, 9 октября.

Он заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг.

«Пауза моя, если честно, затянулась. Больше двух лет. Но сейчас я чувствую себя очень хорошо, настроение хорошее, хочется поскорее выйти на ринг и порадовать всех болельщиков. Слава Богу, все травмы миновали, и общее состояние положительное», — сказал 26-летний спортсмен.

По словам Гасиева, Джонсон, хоть и возрастной соперник, но очень опытный, и он относится к нему «очень серьезно». Россиянин напомнил, что свои поединки американец проводил с сильными боксерами, в том числе с Энтони Джошуа и Виталием Кличко.

«Так что его ни в коем случае нельзя недооценивать. Я к нему отношусь очень серьезно, как в принципе к любому своему сопернику. Готовлюсь и настраиваюсь», — сказал российский боксер.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира американцем Кевином Джонсоном.

Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард на данный момент формируются.

На счету Гассиева 26 побед на профессиональном ринге. Его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. У Джонсона 35 побед, 17 поражений и одна ничья.​​​​​​