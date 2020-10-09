Алиев дал Армении «последний шанс» мирно завершить конфликт в Карабахе

Азербайджан вернет свои земли любыми способами, но хочет сделать это мирным путем и дает Еревану «последний шанс», заявил в пятницу, 9 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и за столом переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Мы даем им последний шанс: выведите войска, вернитесь к переговорам», — сказал азербайджанский лидер в ходе обращения к нации, трансляцию которого ведет AzTV.

Кроме того, он заявил, что статус-кво непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) больше не актуален, потому что Баку его изменил. По словам Алиева, вооруженные силы Армении 30 лет укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Теперь азербайджанские военные эти конструкции разрушили.

В ходе обращения к нации Алиев также заявил, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль 10 населенных пунктов в НКР.

Ранее в пятницу в Баку сообщили, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель Азербайджана, еще 160 получили ранения.

В свою очередь, в минобороны Армении сообщили, что в Нагорном Карабахе погибли еще 26 военных. Официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян опубликовал их имена в Facebook.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Так, 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб. Турция опровергла эти сообщения, отметив, что пока не видит причин отправлять военных в Карабах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.