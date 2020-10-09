В Москве начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

Трехсторонние переговоры министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна — началась в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий в пятницу, 9 октября.

Встреча проходит в Доме приемов российского внешнеполитического ведомства. По ее итогам возможна пресс-конференция.

Главы МИДов Азербайджана и Армении прибыли в Москву за несколько часов до начала переговоров. На консультации по Нагорному Карабаху их пригласил президент России Владимир Путин.

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