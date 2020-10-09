Москвичей предупредили о пятничных пробках до 8 баллов

Загруженность дорог в Москве может достигнуть 8 баллов пятничным вечером. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что вечерний час пик будет ранним и сложным, так как это конец рабочей недели, идут дожди, из-за которых всегда много мелких ДТП, а также продолжаются дорожные работы на нескольких магистралях.

«Ожидаем до 8 баллов. Если есть возможность, выбирайте городской транспорт или выезжайте на личном автомобиле после 20:00, а лучше оставайтесь дома», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Основные затруднения в движении наблюдаются на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе перед МКАД, Рязанском проспекте, Садовом кольце, ТТК, внутренней и внешней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе, внутренней стороне МКАД от Белой Дачи до улицы Липецкая, внешней стороне 91 км МКАД и на шоссе Энтузиастов.

Отмечается, что в связи с дорожными работами пробки будут на следующих участках: внутренняя сторона ТТК, Рижская эстакада, Киевский путепровод в обе стороны, пересечение Волоколамского шоссе и 68 км МКАД, проспект Мира в районе Северянинского путепровода, Большой Каменный мост, Пятницкое шоссе в районе дома 54, Нижегородская эстакада, Горбатый путепровод на шоссе Энтузиастов, а также Дмитровское шоссе в районе дома 67 и 31 км МКАД, пишет РИАМО.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре России сообщили, что прохладная облачная погода с небольшим дождем ожидается в столичном регионе в пятницу.