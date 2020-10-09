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Выброшенный из окна мешок муки испугал жителей дома в Москве

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Выброшенный из окна многоэтажки на юге Москвы мешок муки испугал жителей: люди сообщили о хлопке и белом дыме. Об этом в пятницу, 9 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

«Инцидент произошел по улице Речников, около дома 26. С непонятной целью был выброшен мешок с мукой из окна квартиры», — проинформировал собеседник агентства.

Встревоженные люди сообщили в оперативные службы Москвы о взрыве неизвестного предмета и об облаке белого дыма. Никто не пострадал.

В августе в одном из домов Москвы произошел взрыв. Вслед за ним начался пожар. Тогда сообщалось о взрыве газа, однако в пресс-службе АО «Мосгаз» заявили, что оборудование в здании находилось в исправном состоянии.

В результате происшествия два человека были госпитализированы, 16 человек спасены. По информации источника в экстренных службах, всего пострадали пятеро.

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