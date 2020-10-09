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Алиев в пятницу обратится к народу Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к народу в пятницу. Об этом сообщает азербайджанский государственный телеканал AZTV 9 октября.

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«Президент Азербайджана выступит с обращением к народу в ближайшие минуты», — цитирует заявление телеканала «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Алиев и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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